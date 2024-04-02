أكاذيب وتأويل غير صحيحة.. نتفلكس تثير الجدل من جديد بمسلسل "وصايا موسى"

أفرجت منصة نتفلكس عن عمل درامي جديد مكون من ثلاثة أجزاء تتناول قصة سيدنا موسى، النبي الذي جاء لبني إسرائيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر، حاملا معه وصايا الله سبحانه وتعالى. لتأتي

وعرضت المنصة القصة التي حملت اسم “وصايا موسى” والمكونة من ثلاثة وثائقيات مشروحة بعمل سينمائي كل قصة تحمل اسم وهي: “النبي” و“العقاب” و“الأرض المعودة”، تم طرحهما بشكل كامل على المنصة.

أكاذيب مسلسل موسى من القرآن

وتضمنت بداية القصة الخاصة أنه تم الاعتماد فيها على تأويل التوارة وتحديدا على سفر الخروج، وذلك بشكل ملىء بالمغالطات التي عكست ما تمت كتابته في القرآن الكريم، خاصة وأن سيدنا موسى يعد أكثر الأنبياء الذي تناول القران الحديث عنه وعن تفاصيل قصته بشكل كامل، فذكر 136 مرة لتكون قصته دون أي لغط، الأمر الذي يسهل علينا معرفة حقيقة ما تمت صياغته في العمل الجديد.

مغلطات في مسلسل موسى عن مصر

فالعمل السينمائي ملىء بالمغالطات التاريخية الدينية، والتي لعل من ضمنها أن المرأة التي موسى من النهر هي ابنة فرعون، لكن القرآن تحدث عن أن امرأة فرعون وتعني زوجته هي من قامت بأخذه والاعتناء به، وهذه حماية ربانية لسيدنا موسى الذي يشكل رسالة الله في الأرض وجاء بالحق ليهدي قومًا ضلوا الطريق وعلى رأسهم فرعون.

كما أن العمل تحدث عن بني إسرائيل على أنهم جزء من التاريخ، إلا أن الحقيقة أن بني إسرائيل وإسرائيل يعني “يعقوب” عليه السلام، هما أولاد وأحفاد يعقوب الذين حضروا إلى مصر مؤخرًا بعدما كانوا في بلاد الشام وجاءوا إلى مصر بعدما تملك سيدنا يوسف خزانه مصر، وبعدها اصبح تواجدهم في مصر بشكل ضئيل وكانوا مستضعفين في زمن فرعون، وهو ما ينفي ما ترويه القصة المشارة اليها في مسلسل المنصة التي تحاول وضع اسس تاريخية ودينية غير صحيحة .