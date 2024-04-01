الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الخميس.. "القومية للموسيقى العربية" تُطرب الجمهور بمختارات من زمن الفن الجميل

الاوبرا
الاوبرا

تُنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا للفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي في التاسعة والنصف من مساء الخميس الموافق 4 ابريل، علي مسرح الجمهورية .

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برنامج الحفل 

ويتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الغنائية التى ظهرت خلال زمن الفن الجميل منها سبحة رمضان ، الشوق ، ياخلي القلب ، القلب يعشق ، تم البدر بدري ، ياعيني ع الصبر ، التوبة ، ع التوته والساقية ، احبك ، مال القمر ، تعب الهوي قلبي ، اسبقني ياقلبي ، لعيون السود ، دارت الايام .. اداء ابراهيم رمضان - ايناس عز الدين - سعيد عثمان - احمد عصام - احمد سعيد - ريم كمال

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

دار الاوبرا أجندة فعاليات دار الأوبرا المصرية أنشطة دار الأوبرا المصرية احتفالات دار الأوبرا الابداعات النوبية على دار الأوبرا ضمن المهرجان الصيفي الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية احتفالات دار الاوبرا المصرية

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