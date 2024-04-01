الخميس.. "القومية للموسيقى العربية" تُطرب الجمهور بمختارات من زمن الفن الجميل

تُنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا للفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي في التاسعة والنصف من مساء الخميس الموافق 4 ابريل، علي مسرح الجمهورية .

برنامج الحفل

ويتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الغنائية التى ظهرت خلال زمن الفن الجميل منها سبحة رمضان ، الشوق ، ياخلي القلب ، القلب يعشق ، تم البدر بدري ، ياعيني ع الصبر ، التوبة ، ع التوته والساقية ، احبك ، مال القمر ، تعب الهوي قلبي ، اسبقني ياقلبي ، لعيون السود ، دارت الايام .. اداء ابراهيم رمضان - ايناس عز الدين - سعيد عثمان - احمد عصام - احمد سعيد - ريم كمال

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.