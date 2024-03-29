الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ريهام حجاج لـ"الدستور": مصر اكبر الداعمين لفلسطين.. و"مليحة" رسالة دعم فنية للقضية

ريهام حجاج
ريهام حجاج

أعربت الفنانة ريهام حجاج عن إيمانها ودعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدًة أن الحق دائمًا ما يُرد لأصحابه مهما طال الزمن.

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وتابعت “ريهام” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “منشورات الدعم للقضية الفلسطينية تسبب في الكثير من المشاكل بصفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، مما انعكس على تفاعل الجمهور مع منشورات مسلسل صدفة”.

وأضافت: “الإعلام الاسرائيلي هاجمني، إلا أن هذا لم يؤثر على دعمي للقضية”.

وعن مسلسل مليحة، قالت: “مصر في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية.. ومسلسل مليحة أبسط رسائل الدعم الفنية للفلسطينيين”.

 

أبطال صدفة

مسلسل “صدفة” بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أبطال مسلسل مليحة 

ومسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري، سيرين خاص، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم أبطال مسلسل مليحة، وهو من إنتاج شركة DS+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

ويعرض مسلسل مليحة على ثلاث قنوات فضائية وهما: قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، وتأتي مواعيد العرض على النحو التالي:

كما يعرض مسلسل مليحة الحلقة ٤ على قناة cbc في تمام الساعة 6:05، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

القضية الفلسطينية ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج الشعب الفلسطيني مليحة مسلسل مليحة مصر

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