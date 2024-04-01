المركز القومي للسينما ينتهي من العمل بفيلم بعد نظر.. تعرف على التفاصيل

انتهي المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، من العمل بفيلم التحريك بعد نظر للمخرجة رانية محمود.

حيث تدور قصة الفيلم حول فتاة تفقد نظارتها واضطرارها لقضاء يومها بدونها وتواحه العديد من المواقف بدون النظارة.

تفاصيل الفيلم

ويشارك بفريق عمل فيلم بعد نظر كلا من مروة فؤاد تحريك، موسيقى بسام محمود، مؤثرات أحمد السرجانى، مونتاج مينا عماد، مخرج فنى دينا السعيد، بوستر هيثم الباجورى، مدير الإنتاج د جيهان إبراهيم، مدير انتاج تانى آية مختار، المشرف على الإدارة العامة للانتاج منيرة فهيم.

وقد أعلن المركز القومي للسينما في وقت سابق علي انتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة بفيلم المعهد العالي للسينما للمخرج محمود سالم ويستعد المركز حالياً للعمل في باقي أجزاء الفيلم.

فيلم المعهد العالي للسينما

انتهي مؤخرا المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر من تصوير المشاهد الأخيرة بفيلم المعهد العالي للسينما للمخرج محمود سالم.

وتدور أحداث الفيلم حول تاريخ المعهد العالي للسينما وخريجي المعهد من الفنانين الذين يعدوا من أهم الفنانين الموجودين حالياً على الساحة الفنية، ما بين كتاب أفلام ومخرجين ومديرين تصوير ومديرين إنتاج ومونتيرين ومهندسين صوت، وغيرها من الأقسام الفنية.