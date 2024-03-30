السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الانتهاء من تصوير فيلم المعهد العالي للسينما (صور)

كواليس فيلم المعهد
كواليس فيلم المعهد العالي للسينما

انتهي مؤخرا المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر من تصوير المشاهد الأخيرة بفيلم المعهد العالي للسينما للمخرج محمود سالم.

وتدور أحداث الفيلم حول تاريخ المعهد العالي للسينما وخريجي المعهد من الفنانين الذين يعدوا من أهم الفنانين الموجودين حالياً على الساحة الفنية، ما بين كتاب أفلام ومخرجين ومديرين تصوير ومديرين إنتاج ومونتيرين ومهندسين صوت، وغيرها من الأقسام الفنية.

ويسرد الفيلم ما قدموه هؤلاء الفنانين طوال مشوارهم الفني من أعمال مهمة في تاريخ السينما المصرية، كما يطرح الفيلم مراحل تطور المعهد العالي للسينما منذ عدة سنوات وما وصل إليه حالياً من تطور سواء على المستوي التعليمي أو العلمي.

ويشارك بفريق عمل الفيلم كلاً من مدير تصوير محمد مطر، مدير انتاج كريم الحسيني، مهندس صوت بسام فرحات، إلي جانب عدد من الفنانيين.

كواليس فيلم المعهد العالي للسينما

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المركز القومي للسينما القومي للسينما حسين بكر المعهد العالى للسينما فيلم المعهد العالي للسينما محمود سالم

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