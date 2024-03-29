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فن

مسلسلات رمضان 2024..

ملخص أحداث الحلقة 3 من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف

مسلسل بقينا إتنين
مسلسل بقينا إتنين

شهدت الحلقة 3 من مسلسل بقينا اتنين مسلسل بقينا اتنين لـ " شريف منير ورانيا يوسف " العديد من الأحداث الهامة والشقية التي جمعت بين أبطال العمل.


مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3
 

وبدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "بقيا إتنين" بصدمة جديدة لـ "أدهم" الذي يجسد دوره الفنان شريف منير، و طليقته "ياسمين" الذي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف، بعدما يستغل  "سيف" الذي يجسد دوره الفنان يوسف عثمان اعتمادهما عليه لحل أزمة تصدرهما التريند بهاشتاج "طلق مراته في الضلمة".

ويظهر "سيف" يوسف عثمان كضيف في برنامج مع المذيع محمد نشأت، ويدعي أن ما حدث خلال طلاق "أدهم وياسمين" أمام كاميرات الموبايل خلال البث المباشر، كان مجرد حملة دعائية لشركة الدعاية والإعلان التي يمتلكوها.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3: شريف منير ورانيا يوسف يتفقان على المعاملة الحسنة

ويتابع الجمهور "سيف" على الشاشة خلال تواجد أدهم وياسمين في النادي لحل مشكلة ابنهما بعد تنمر زملائه عليه، ويتفاعل الناس مع الحلقة ويصدقوا أن ما حدث كان مجرد لعبة من أدهم وياسمين، ثم يذهبوا جميعا إلى المنزل، ويتفقوا على أن يتعاملوا معا بشكل جيد أمام الناس في أي مكان، في محاولة منهم لاستعادة التعاقدات التي فسخها العملاء مع شركتهم، وتقوم حماة أدهم "ميمي جمال" بتوجيه عدة نصائح له من أجل العودة لابنتها ياسمين.

 

ملخص الحلقة 3

يصل سيف إلى المنزل بعد الحلقة التى روج خلالها أن الحملة الدعائية تخص لمبات "ليد"، فيقوم أدهم وياسمين بضربه، ولكنه يقنعهما أنه يعمل لصالحهم، وأن ما قاله على الهواء ساهم في إصلاح الموقف، وعاد العملاء للشركة مجددا، ويقرر "أدهم وياسمين" أن يتعاملوا معا بشكل اضطراري أمام الناس، ويقنعهم أنه فكر بطريقة "الفنكوش" من أجل الترويج والدعاية لشركتهما في حملة دعائية سيكونوا هم الوجه الإعلاني لها كأشهر "كابلز".

يظهر "أدهم" وهو يتحدث مع الطبيب النفسي الذي يجسد دوره الفنان نبيل على ماهر، ويكشف عن تفاصيل جديدة في حياته وطفولته، ويبلغه أنه كان يشعر فقط بالأسرة والأمومة مع "نادية" حماته، لأن والدته ماتت وهو في سن صغير.

ملخص الحلقة 3

يقوم “سيف و”ريم" بالاتفاق على أن يكون أدهم وياسمين هم الوجه الدعائي للحملة الإعلانية لأحد أهم الراليات، وذلك دون علمهما، وبعد جدل كبير يقتنع أدهم وياسمين، ويقررا أن يشاركان في الرالي، بعدما روج أدهم أنه صاحب صولات وجولات في الراليات في شبابه.

يبدأ الرالي، ويتسبب "أدهم" و"ياسمين" في إفشاله، خاصة بعدما ضلوا الطريق في الصحراء، وفجأة ينفجر كاوتش السيارة التي يشاركوا بها في الرالي.

 

مسلسل بقينا إتنين موعد عرض الحلقة 4
 

يعرض مسلسل بقينا إتنين الحلقة 4 عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
  • قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

 

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

مسلسل بقينا إتنين الحلقة الرابعة تعرض مساء اليوم الجمعة عقب أذان المغرب مباشرة عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض في منتصف الليل عبر قناة سي بي سي العامة بالإضافة إلى عرض العمل عبر منصة واتش ات الرقمية مقابل اشتراك مادي.


قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا إتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي حول 15 حلقة فقط ويعرض العمل ضمن أعمال النصف الثاني لموسم رمضان 2024.

 


أبطال مسلسل بقينا اتنين

ويشارك في بطولة مسلسل بقينا إتنين بجانب شريف منير ورانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • الفنان إدوارد
  • الفنان صلاح عبدالله
  • الفنانة مروة عبد المنعم
  • الفنانة ميمي جمال
  • الفنان عزت زين
  • الفنان محمد نشأت
  • الظهر الأخير للفنان الراحل طارق عبد العزيز
  • المسلسل من تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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