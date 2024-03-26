الثلاثاء 26 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 1.. يوسف عثمان يريد الزواج من ابنة شريف منير

مسلسل بقينا إتنين
مسلسل بقينا إتنين الحلقة 1

يشارك الفنان يوسف عثمان ضمن أبطال مسلسل “بقينا اتنين” بطولة رانيا يوسف وشريف منير والذي انطلقت عرض أولى حلقاته مساء اليوم عبر قنوات سي بي سي الفضائية ضمن خريطة مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان الجاري.

 

مسلسل بقينا اتنين لـ " شريف منير و رانيا يوسف " تفاصيل أحداث الحلقة 1

ويجسد يوسف عثمان خلا أحداث مسلسل بقينا اتنين شخصية “يوسف” ويعمل مع شريف منير في شركة الدعاية والإعلان الخاصة به ويرغب في الزواج من إبنته.

وخلال أحداث الحلقة 1 من مسلسل “بقينا إتنين” يظهر"سيف" الذي يلعب دوره يوسف عثمان، وهو يشجع في الأساس الأساس يشجع النادي الأهلي، ولكنه يخدع شريف منير طيلة الوقت، بأنه زمالكاوي، في محاولة للتقرب منه والزواج من ابنته.

وتحاول رانيا يوسف في اليوم التالي ابعاد ابنتها "ريم" عن "سيف"، وتبلغها أن عمله معهم في الشركة، لا يعني موافقتها على زواجهما، والسبب في رفض رانيا يوسف لهذا الزواج، أنه يشبه شخصية زوجها شريف منير، وتذكر "ريم" والدتها رانيا يوسف بأن اليوم هو ذكرى عيد زواجها من والدها.

ويدخل "سيف" يوسف عثمان، إلى مكتب "أدهم" شريف منير، ويتحدثوا معا عن مباراة الأهلي والزمالك التي كانت أمس، ويخدعه بأنه زمالكاوي، كما يخدعه بأنه يذهب لمتابعة ابنه "مروان" في التمرين وأنه لديه إمكانيات كبيرة في كرة القدم، في حين أن مروان يلعب "كيك بوكس"، فتدخل "ياسمين" رانيا يوسف، وتقطع حديثهما، وتطلب من زوجها بدء الاجتماع مع احدى الشركات التي تتعامل معهم.
 

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 1.. مشكلات رانيا يوسف وشريف منير الزوجية تؤثر سلبا على أولادهم

مسلسل بقينا اتنين لـ " شريف منير و رانيا يوسف تفاصيل أحداث الحلقة 1

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا إتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

ويشارك في بطولة مسلسل بقينا اتنين بجانب شريف منير ورانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • الفنان إدوارد
  • الفنان صلاح عبدالله
  • الفنانة مروة عبد المنعم
  • الفنانة ميمي جمال
  • الفنان عزت زين
  • الفنان محمد نشأت
  • الظهر الأخير للفنان الراحل طارق عبد العزيز
  • المسلسل من تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
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