مسلسل بقينا إتنين الحلقة 1.. شريف منير ورانيا يوسف يذهبان لطبيب نفسي

بدأ اليوم عرض أولى حلقات مسلسل بقينا إتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف على شاشة قناة "cbc" و"cbc دراما" ومنصة watch it، وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل أحداث شيقة وجاذبة.



مسلسل بقينا إتنين أحداث الحلقة الأولى

بدأت الحلقة 1 من مسلسل بقينا إتنين بمشهد جلوس كل من "أدهم أباظة" الذي يجسده النجم شريف منير، و"ياسمين الجمال" التي تجسدها رانيا يوسف مع طبيب نفسي ويروي كل منهم حكايته للطبيب النفسي الذي يجسد دوره الفنان نبيل علي ماهر.

ويكشف "أدهم أباظة" خلال الحلقة الأولى من مسلسل بقينا اتنين ، أبرز ما يزعجه من زوجته وشريكته في شركة الدعاية والإعلان "ياسمين الجمال"، كما تكشف هي الآخرى أسباب انزعاجها الدائم من زوجها لنفس الطبيب النفسي.



يبلغ "أدهم أباظة" الطبيب أن من أبرز ما يزعجه من زوجته "البرفان الذي تضعه" وتركها لـ مجعون الأسنان مفتوح، في حين يزعج "ياسمين الجمال" من زوجها استهتاره في ترتيب ملابسه.



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قصة مسلسل بقينا اتنين

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عامًا، ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.