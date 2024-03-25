الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

تتر مسلسل “بدون سابق إنذار”.. طرح أغنية "ملناش غير بعضنا" لأحمد سعد (فيديو)

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار تتر المسلسل بعنوان “ملناش غير بعضنا" عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “ملناش غير بعضنا” تتر مسلسل “بدون سابق إنذار” من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.


مواعيد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار 

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار بشكل حصري على شبكة قنوات DMC وdmc drama بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it خلال شهر رمضان. 

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل والمرة الثانية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم التالي. 

قصة مسلسل بدون سابق إنذار 

ويجسد آسر بدور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما  يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

التفاصيل الكاملة لمسلسل "بدون سابق إنذار" قبل عرضه غدا على dmc

WATCH IT تكشف عن بوستر جديد لمسلسل "بدون سابق إنذار والعرض 16 رمضان

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

"بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee، ويعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024

مسلسل بدون سابق انذار بدون سابق إنذار أحمد سعد النجم أحمد سعد أمير طعيمة ملناش غير بعضنا

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التفاصيل الكاملة لمسلسل "بدون سابق إنذار" قبل عرضه غدا على dmc

WATCH IT تكشف عن بوستر جديد لمسلسل "بدون سابق إنذار والعرض 16 رمضان

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