WATCH IT تكشف عن بوستر جديد لمسلسل "بدون سابق إنذار والعرض 16 رمضان

طرحت منصة WATCH IT الرقمية بوستر تشويقي جديد لمسلسل “بدون سابق إنذار” والذي يخوض بطولته النجم آسر ياسين، والفنانة عائشة بن أحمد والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان الجاري.

وظهر على البوستر الدعائي لمسلسل “بدون سابق إنذار" كل من آسر ياسين، وعائشة بن أحمد وهما يحملان طفل صغير، ومن المقرر انطلاق أولى حلقات المسلسل يوم 16 رمضان الجاري.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار من المقرر عرضه عبر قناة DMC الفضائية بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والربع مساء، على أن يكون توقيت الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة صباحا.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

ويجسد آسر بدور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

"بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee، ويعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024.