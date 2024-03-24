الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غدًا.. فرقتا رضا ورتيبة الحفني فى الليلة الثامنة لـ"هل هلالك"

فرقة رضا للفنون الشعبية
فرقة رضا للفنون الشعبية

تنطلق فعاليات الليلة الثامنة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال فى الثامنة والنصف من مساء غدٍ على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية واالستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بمجموعة من الفقرات الفنية لفرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز، والتى أشتهرت بها الفرقة طوال تاريخها الفنى .

ودعمًا لأبنائنا من أصحاب الهمم الموهوبين ودمجهم فى المجتمع للتعبير عن ذاتهم وقدراتهم، تشارك فرقة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة برئاسة علا عبيد بباقة من الأغانى الشهيرة لنجوم الطرب فى مصر، بجانب عدد من الاستعراضات الفنية.

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج  .

يشار إلى أن د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل المقبل الموافق  ٢٢ رمضان.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة هل هلالك خالد جلال مركز الهناجر للفنون البيت الفني للفنون الشعبية واالستعراضية فرقة رضا

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