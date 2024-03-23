WATCH IT تطرح بوستر برنامج "مملكة الدراويش" لقصواء الخلالى

طرحت منصة WATCH IT الرقمية البوستر الدعائي لبرنامج "مملكة الدروايش"، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية.

ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات البرنامج يوم 16 رمضان المقبل عبر قناة الحياة الفضائية، وعلقت الصفحة الرسمية لمنصة واتش ات الرقمية على البوستر: "انتظروا الإعلامية قصواء الخلالي في مملكة الدراويش ابتداءً من ١٦ رمضان حصرياً".

ومن المقرر أن يذاع برنامج "مملكة الدراويش" عبر قناة الحياة يوميا في تمام الساعة الثالثة والربع عصرا.