السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

WATCH IT تطرح بوستر برنامج "مملكة الدراويش" لقصواء الخلالى

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

طرحت منصة WATCH IT الرقمية البوستر الدعائي لبرنامج "مملكة الدروايش"، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية.

 

ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات البرنامج يوم 16 رمضان المقبل عبر قناة الحياة الفضائية، وعلقت الصفحة الرسمية لمنصة واتش ات الرقمية على البوستر: "انتظروا الإعلامية قصواء الخلالي في مملكة الدراويش ابتداءً من ١٦ رمضان حصرياً".

 

ومن المقرر أن يذاع برنامج "مملكة الدراويش" عبر قناة الحياة يوميا في تمام الساعة الثالثة والربع عصرا.

 

منصة watch it watch it مملكة الدروايش منصة WATCH IT الرقمية قناة الحياة الحياة قصواء الخلالي الإعلامية قصواء الخلالى

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