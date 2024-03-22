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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر إلهي الحلقة 12.. "سراج" يتخلص من "عزيز" ويدبر مكيدة لزوجته

مسلسل سر إلهي الحلقة
مسلسل سر إلهي الحلقة 12

تصاعدت وتيرة الأحداث في الحلقة 12 لمسلسل سر إلهي والذي تخوض بطولته النجمة روجينا وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة والشيقة والمعروض عبر قناة CBC العامة وCBC DRAMA ومنصة واتش ات الرقمية.

وكشفت الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي قيام “سراج” الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم بقتل محامي “عزيز” الذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة وذلك بعدما حاول قتله بتحريض من زوجته شاهيناز التي تجسد دورها الفنانة الأردنية مي سليم.

وقام “سراج” خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي بتدبير مكيدة لزوجته “شاهيناز” بعد علمه باتفاقها مع “عزيز” لقتله وقام بإخبارها بمكان عزيز بعد قتله له ليقوم بتلفيق تهمة القتل لشاهيناز والتخلص منها بشكل قانوني دون اثبات الجريمة عليه.

 

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها و تواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.


أبطال وصناع مسلسل سر إلهي


مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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