ليالى الأوبرا الرمضانية.. حفل فرقة مقام الفلسطينية تحيى حفلها الأول بمصر الإثنين

ضمن خطط الثقافة المصرية للتواصل الدولي واستمرارا للسهرات العربية والإسلامية التي تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد خلال شهر رمضان تقام أمسية لدولة فلسطين بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وتحييها فرقة مقام التي تقدم عروضها بمصر لأول مرة، وذلك في التاسعة مساء الإثنين 25 مارس بالمسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية التي تمزج بين التراث والمعاصر مع الحفاظ على الروح والهوية الفنية الفلسطينية، حيث يتم استخدام آلات التخت الشرقي التقليدي مع آلات غربية لتنتج معزوفات غنائية بأسلوب متطور وعصري.

جدير بالذكر أن فرقة مقام تأسست في قطاع غزة وتعمل على صون الهوية الموسيقية الفلسطينية من خلال تقديم أسلوب خاص فى توزيع المؤلفات الآلية والغنائية، شاركت فى مهرجانات محلية متعددة منها أثر الفراشة كما قدمت عروضا موسيقية في مركز القطان الثقافي والمركز الثقافي الفرنسي بقطاع غزة.