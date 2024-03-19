الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

شريف سلامة لـ"الدستور": "أنا ممثل ملوش مالكة وأحب التنوع في أدواري"

شريف سلامة
شريف سلامة

أعرب النجم شريف سلامة عن سعادته بردود الأفعال القوية حول مسلسل “كامل العدد +1” والمعروض حاليا ضمن الموسم الرمضاني عبر قناة ON الفضائية مشيرا إلى إنه كان متوقعا تحقيق الجزء الجديد نجاحا كبيرا على غرار الجزء الأول.

 

شريف سلامة: أنا ممثل ملوش مالكة 

وقال شريف سلامة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أحب التنوع في أدواري التي أقدمها للجمهور، مشيرا إلى أنه منذ بداياته الفنية وكان همه الشاغل دائما الابتعاد عن تقديم أدوار متشابهة بالإضافة إلى الابتعاد عن حصر المخرجين له في لون أو نمط بعينه.

وأضاف: كانت لدي رغبة في إثبات ذاتي بأنني امتلك موهبة متعددة واني استطيع ان اقدم ادوار غير متوقعة وأن يكون شريف سلامة كما يقال "ملوش مالكه" تستطيع ان تضعه في أي دور ويصدقه الجمهور مؤكد إلى إنه لديه توفيق كبير في تحقيق هذا على مدار أعمال الفنية الذي قدمها منذ دخوله عالم الفن بالرغم من أن هذا الأمر كان يؤثر على تواجده بشكل مستمر بسبب انتقائه لأدواره ويرى أن هذا الأمر يزيد من ثقة الجمهور به.

كامل العدد +1.. شريف سلامة: الجزء الثانى من المسلسل أكثر احترافية ولا أخشى المنافسة

شريف سلامة: تقديم كامل العدد +1 بناء على طلب الجمهور

وعن تقديم جزء جديد من مسلسل "كامل العدد" قال أن الفكرة جاءت بعد أن وجدنا الجمهور عقب انتهاء الجزء الأول يقولون لنا "ليه المسلسل خلص" وفي الحقيقة وجدنا ان احداث ودراما المسلسل بها امكانية ان تمتد لجزء ثان خاصة وان النجاح الذي حققه الجزء الاول جعل لدينا حماس ورغبة في تقديم كامل العدد +1.

 

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

 

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك بمسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

النجم شريف سلامة شريف سلامة كامل العدد 1 كامل العدد مسلسل “كامل العدد 1” مسلسل كامل العدد 1

مواد متعلقة

جنات تغنى تتر «بقينا اتنين» بألحان العائد محمد رحيم

ناهد السباعي لـ"الدستور": العودة للتمثيل بعد وفاة والدتي شعور قاسي وافتقد مشورتها

مسلسل سر إلهي لـ روجينا ملخص الحلقة 7

قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على watch it بدول الخليج خلال شهر رمضان

الأوبرا تقيم احتفالية بمناسبة عيد الأم على مسرح الجمهورية.. الخميس

منافسة نسائية شرسة بين نجمات الفن فى الأسبوع الأول من دراما رمضان 2024

موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 8

حسن الرداد لـ"الدستور": مشهد وداع عفاف شعيب بـ"محارب" أرهقنى نفسيًا

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

محاضر سابقة لـ«استديو الأهرام»: «مخالف لاشتراطات الحماية المدنية»

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

أول تعليق لـ أحمد شوبير على تهديد مجدى عبدالغنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251