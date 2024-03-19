شريف سلامة لـ"الدستور": "أنا ممثل ملوش مالكة وأحب التنوع في أدواري"

مسلسلات رمضان 2024..

أعرب النجم شريف سلامة عن سعادته بردود الأفعال القوية حول مسلسل “كامل العدد +1” والمعروض حاليا ضمن الموسم الرمضاني عبر قناة ON الفضائية مشيرا إلى إنه كان متوقعا تحقيق الجزء الجديد نجاحا كبيرا على غرار الجزء الأول.

شريف سلامة: أنا ممثل ملوش مالكة

وقال شريف سلامة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أحب التنوع في أدواري التي أقدمها للجمهور، مشيرا إلى أنه منذ بداياته الفنية وكان همه الشاغل دائما الابتعاد عن تقديم أدوار متشابهة بالإضافة إلى الابتعاد عن حصر المخرجين له في لون أو نمط بعينه.

وأضاف: كانت لدي رغبة في إثبات ذاتي بأنني امتلك موهبة متعددة واني استطيع ان اقدم ادوار غير متوقعة وأن يكون شريف سلامة كما يقال "ملوش مالكه" تستطيع ان تضعه في أي دور ويصدقه الجمهور مؤكد إلى إنه لديه توفيق كبير في تحقيق هذا على مدار أعمال الفنية الذي قدمها منذ دخوله عالم الفن بالرغم من أن هذا الأمر كان يؤثر على تواجده بشكل مستمر بسبب انتقائه لأدواره ويرى أن هذا الأمر يزيد من ثقة الجمهور به.

شريف سلامة: تقديم كامل العدد +1 بناء على طلب الجمهور

وعن تقديم جزء جديد من مسلسل "كامل العدد" قال أن الفكرة جاءت بعد أن وجدنا الجمهور عقب انتهاء الجزء الأول يقولون لنا "ليه المسلسل خلص" وفي الحقيقة وجدنا ان احداث ودراما المسلسل بها امكانية ان تمتد لجزء ثان خاصة وان النجاح الذي حققه الجزء الاول جعل لدينا حماس ورغبة في تقديم كامل العدد +1.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك بمسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.