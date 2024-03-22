مسلسل سر إلهى لـ "روجينا" ملخص الحلقة 11
استطاع مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا أن يحقق ردود أفعال قوية بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان المبارك، وتصدرت الحلقة 11 من مسلسل سر إلهي ترند موقع التغريدات القصيرة "X".
مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 11
- فشل محاولة قتل نصرة التي تجسدها النجمة روجينا بالسم على يد "نهى" التي تجسد دورها الفنانة رشا مهدي زوجة "سعد" الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت.
- تناولت "نهى" العصير التي وضعت فيه السم لـ"نصرة" بدلا منها ورغم ذلك أنقذتها "نصرة" من الموت.
- القبض على "رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين في جريمة قتل "وليد" الشخص التي كانت على علاقة غير شرعية معه.
- قام "سراج" الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم زوج "رحمة" في السر وزوج "شاهيناز" التي تجسد دورها الفنانة مي سليم علنا بتدبير جريمة قتل وليد، خاصة وذلك بعد تهديد وليد له بفضح أمره بعقد زواجه من رحمة وإبلاغ زوجته شاهيناز ليقوم سراج بقتله وتلفيقها لـ"رحمة".
- قام "بدر" الذي يجسد دوره الفنان محمود حجازي بتهديد "نصرة" بالقتل كما قتلت والده هارون الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير.
- وانتهت الحلقة بمشهد خطف نصرة لـ"حلا" ابنة "سراج وشاهيناز"، والتي تجسد دورها الفنانة مريم أشرف زكي وهددتهم بقتلها في حال اعتراف سراج بأنه من لفق قضية القتل لشقيقتها رحمة.
مسلسل سر إلهي موعد عرض الحلقة 12
يعرض مسلسل "سر إلهي" بطولة النجمة روجينا خلال شهر رمضان الجاري وتعرض الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي مساء اليوم الجمعة حصريا على شاشة قناة CBC العامة وCBC دراما في التوقيتات التالية:
قناة CBC DRAMA
- البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.
- الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.
- الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
قناة CBC
- البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
- الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.
- الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
مسلسل سر إلهي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشرة
مسلسل سر إلهي، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة ويعرض عبر قناتي سي بي سي دراما وسي بي سي العامة ومنصة ووتش إت الرقمية.
أبطال مسلسل سر إلهي
يكون فريق عمل مسلسل سر إلهي من عدة نجوم، هم:
- روجينا.
- أحمد مجدي.
- رنا رئيس.
- مي سليم.
- محمد ثروت.
- نهى عابدين.
- محمود الحديني.
- صلاح عبدالله.
- أحمد بدير.
- ميمي جمال.
- أحمد سلامة.
- محسن منصور.
- رشا مهدي.
- مراد مكرم.
- محمود حجازي.
- مريم أشرف زكي.
- يوسف الأسدي.
- تأليف أمين جمال
- إخراج رءوف عبد العزيز
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