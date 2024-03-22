الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 11

صيد العقارب الحلقة
صيد العقارب الحلقة 11

ينتظر عشاق دراما مسلسلات رمضان 2024 موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 11، والذي شهد إثارة غير مسبوقة، في ظل محاولات غادة عبدالرازق "عايدة ضرغام" الثأر لعائلتها من سامح الغزل ابن رياض الخولي "إسماعيل الغول".

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 11

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 11 يكون على قناة سي بي سي في تمام الساعة 1:45 مساءً، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 11

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 11 شهد العديد من الأحداث الدارمية، حيث لم تتمكن غادة عبدالرازق من الوصول إلى مكان اختباء سامح الغول قاتل شقيقها، عقب استعانتها برجالها من البدو وريمون الذي يعمل معها في المعمل الخاص بالعقارب.

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مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 12

ويعرض مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 12 على منصىة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء اليوم، ويعرض أيضًا على قناة سي بي سي في نفس الموعد الساعة 7.30

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثانية عشرة

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثانية عشرة، تعرض يوميًا في رمضان على قنانة سي بي سي الساعة 7.5 مساءً عقب الإفطار.

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قصة مسلسل صيد العقارب

يدور مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حول صراع بين عائلة الغول وضرغام التي تنتمي لها غادة عبدالرازق، وتتحول العلاقة بين العائلتين عقب مقتل شقيق غادة التي تسعى للثأر من عائلة الغول التي من بينها زوجها محمد علاء.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من: أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

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