مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. غادة عبدالرازق تكتشف زواج ابنة شقيقتها من عائلة الغول

مسلسلات رمضان 2024

تصاعدت أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب الفنانة غادة عبد الرازق، وذلك بعدما اكتشفت عائلة ضرغام زواج “نورا” ريم المصري، من أدهم حفيد اسماعيل الغول (رياض الخولي).

واكتشفت “عايدة” الفنانة غادة عبد الرازق، زواج نجل شقيقها علي ضرغام (محمود عبد المغني)، من أدهم دون علمهم، وهو الأمر الذي طلبت من زوجة شقيقها ألا تخبر أحد نهائيًا حتي تتمكن من مداوة الأمر خاصةً أن نورا هربت من المنزل.

تفاصيل الحلقة 11 من صيد العقارب

واكتشفت فاطمة والدة نورا وجود حبوب منع الحمل في محفظة ابنتها نورا التي تقوم بدورها الفنانة ريم المصري، في مسلسل صيد العقارب، في أحداث الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب، لتنهار الأم وتتسائل ما الذي أتى بحبوب منع الحمل في مع ابنتها.

أبطال مسلسل صيد العقارب



أبطال مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة زوجة علي ضرغام

-سيمون في دور سماسم (سميحة)

-مجدي بدر محامي



محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم (مصطفي)



-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت



-سامية عاطف



-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول



-صفاء جلال



-أحمد جمال سعيد في دور معتز



-عزوز عادل



-مي القاضي في دور ولاء (لولو)

-سيف الديربي



-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس



-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار



-إنتاج فينومينا



-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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