مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض بقينا اتنين على CBC

طرحت شبكة CBC مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين في النصف الثاني من رمضان الجاري، والذي يخوض بطولته الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 1

يعرض مسلسل بقينا اتنين بدءًا من 16 من شهر رمضان الجاري على قناة cbc حصريًا، وذلك في الثانية عشر صباحًا، على أن يعاد في الساعة السادسة صباحًا والساعة الحادية عشر صباحًا من اليوم التالي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل بقينا اتنين فى إطار اجتماعى لايت حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، فى ظل وجود أبناء فى مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، خلال علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان فى خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما فى النهاية بالطلاق، ويستعرض العمل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسى الذى يتركه فى ظل علاقتهما بابنتهما.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت.

وانتهت الفنانة جنات مؤخرًا من تسجيل تتر مسلسل بقينا اتنين، والأغنية كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم، وتم تسجيلها فى استوديو محمد رحيم، وتحمل الأغنية "حاجة وتسعين"، وتطرح خلال الساعات القليلة مصورة من كواليس التسجيل، كدعاية للمسلسل المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.