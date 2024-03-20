طرح بوسترات أبطال "بقينا اتنين".. تعرف على شخصيات العمل

يستعد صناع مسلسل "بقينا اتنين" لعرض العمل بعدما تأكد عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، حصريا عبر شاشات "cbc" و"cbc دراما" ومنصة WATCH IT، إذ يتبقى يوم تصوير واحد فقط لفريق العمل، الذي يقوم ببطولته شريف منير، رانيا يوسف، وإدوارد، وتأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشرت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية المنفردة لأبطال العمل، بعدما نشرت منذ أيام البوستر الرسمي للمسلسل ويتصدره شريف منير ورانيا يوسف، وتظهر البوسترات شخصيات المسلسل كاملة، حيث يقدم نجوم العمل شخصيات درامية تتلاقى مع الواقع اجتماعيا، إذ يقدم المسلسل قصة درامية اجتماعية في إطار لايت لا يخلو من التشويق، حول علاقات الزواج في مجتمعنا المصري وتأثير انفصال الزوجين بعد سنوات من الزواج على حياتهم وحياة من حولهم جميعا.

شخصيات أبطال بقينا اتنين

ويقدم شريف منير في أحداث العمل شخصية "أدهم" وزوجته رانيا يوسف تقدم شخصية "ياسمين"، فيما يقدم إدوارد شخصية "ياسر" صديق "أدهم" المقرب، ويظهر الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في آخر ظهور له بشخصية "شريف" بينما تقدم مروة عبدالمنعم شخصية "ريكو" ويوسف عثمان يقدم شخصية "سيف"، وتقدم الفنانة القديرة ميمي جمال شخصية "نادية".

كما يظهر في الأحداث عدد من الشخصيات الأخرى إذ تقدم نانسي هلال شخصية "ريم" ابنة شريف منير ورانيا يوسف، بينما تقدم عزة لبيب شخصية "سناء"، ويقدم ياسر الطوبجي شخصية "عاصم"، بينما يقدم تامر فرج شخصية "زين"، ويقدم محمد نشأت شخصية "يحيي"، ونبيل علي ماهر يقدم شخصية "دكتور حاتم"، بينما يقدم الفنان عزت زين شخصية "سامي"، ويقدم زياد الشرقاوي شخصية "مروان".

قد يهمك أيضا: