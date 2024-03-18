الليلة.. حلا شيحا تروى كواليس أزمة الحجاب وتراجعها عن الاعتزال «ع المسرح»

تستضيف الليلة الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامجها الرمضاني، «ع المسرح»، الفنانة حلا شيحة، المُذاع عبر 3 شاشات هي «الفضائية المصرية» و«الحياة» و«cbc» إضافًة إلى عرضه على منصة WATCH IT ومن إنتاج شركة DS+.

وكشفت حلا شيحة أنه من المقرر عرض حلقتها على جزأين، وتدور حول كواليس تراجعها عن قرار الاعتزال، وأزمة الحجاب، وترد خلال الحلقة على الهجوم الذي تعرضت له بعد شطبها من نقابة المهن التمثيلية وأزمتها مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وتتطرق حلا للحديث عن العودة وانضمامها لمسلسل إمبراطورية ميم الذي يُعرض ضمن سباق دراما رمضان 2024، وتشارك فيه البطولة مع النجم خالد النبوي، ويُعرض حصريًا على قناة DMC، وتطرق الحديث لبعض الأسرار في حياتها الشخصية وعلاقتها بأبنائها وعن خططها الفنية للمستقبل.