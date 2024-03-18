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مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة " ملخص الحلقة 7|مواجهات واستسلام

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

ينتظر الجمهور عرض حلقة 8 من مسلسل بيت الرفاعي بلهفة شديدة بعدما شهدت الحلقة السابقة العديد من الاحداث الشيقة وكشف عدد من الألغاز، ويخوض بطولة العمل النجم أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة " ملخص الحلقة 7|مواجهات واستسلام

بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك، حيث تفاجأ “عبد الحميد” سيد رجب بعد اكتشافه لخدعة شقيقه “محمود” بعدما قرر أن يقوم بـ “قرعة” لمعرفة من سيقوم بعملية حفر المقبرة، وذلك من خلال اختيار كل شخص عصا خشبية صغير، والعصا المكسورة هي التي تجعل صاحبها يقوم بالمهمة، ولكن الفاجأة كانت أن كل العصا مكسورة، ليجعل احد اشقاؤه “عبد الحميد وسيد” يقومون بالمهمة دونه، وهو ما اثار غضب “عبد الحميد” بعد وفاة “سيد” دون الافصاح عن تفاصيل ما حدث بعد ذلك.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 7

 يدخل "يحيي" تامر نبيل منزله، الذي اعترض على وجود "ياسين"، وأصر أن يسلمه للشرطة، ليؤكد له الأخير انه لم يفعل جريمة القتل وأن هناك مجهولا هاربا، طالبًا منه أن يتركه يغادر لإثبات براءته خاصة وأن "سامية" ميرنا جميل، أخبرته بأن الشرطة بالأسفل، ليضطر "ياسين" لضرب شقيقه والمغادرة سريعًا.

وفي مشهد طريف، اثناء هروب "ياسين" وبصحبته "سامية" حاول الهروب من على سطح أحد المنازل، وسط ذعر "سامية" التي صرخت قائلة: "يلا إيه يا خويا انت هتطير ولا إيه، واحدة واحدة أنا ماليس في الأكشن".

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. كرارة يفكر في الاستسلام والظهور الأول لمحمد لطفي

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. سيد رجب يكتشف خدعة والد كرارة المدبرة لوفاة شقيقه

استعانت “جمالات” رحاب الجمل، في أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 بأخيها “ياسين” أمير كرارة، بعد حبس “يحيي” تامر نبيل، وهو ما آثار غضب “ياسين” الذي فكر في الاستسلام، وقرر تسليم نفسه للشرطة، وعارضته في هذا القرار “سامية” ميرنا جميل، والتي تواصلت مع والدته لتخبرها هذا الأمر وتخبرها بأنه سيقابل ابنته في القناطر لتاتي هي الأخرى.

ونجحت “ليلى” صفاء الطوخي، في اقناع ابنها “ياسين” في الرجوع عن تفكيره بتسليم نفسه، وأصرت عليه أن يظل هاربًا ويثبت براءته ويكشف القاتل الحقيقي، ليقتنع “ياسين” ويقرر العودة مع “سامية” إلى المكان الذي يختبأ فيه برفقة اسرتها، ويتفاجأ الثنائي بخروج المعلم من السجن والذي كان طالب الزواج من “سامية” قبل حبسه ويجسده الفنان محمد لطفي في أول ظهور له بالمسلسل، وينتهي المشهد على دخول “ياسين” و “سامية” التي اصابها ذعر عن رؤيتها للمعلم.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 8

يذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميًا ضمن الموسم الرمضاني وتذاع الحلقة 8 مساء اليوم الاثنين على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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