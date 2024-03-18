مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8.. الدارك ويب ملجأ عمر الوحيد

حالة من الرواج حققها مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني، منذ بداية عرض في أول أيام رمضان، أصبح ضمن قائمة المسلسلات التي يحرص الجمهور المصري والوطن العربي على متباعتها على مدار الشهر الكريم.

وينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8 لمعرفة للأحداث التشويقية والجذابة التي تدور حولها المسلسل.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7

وشهد مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7 العديد من الأحداث المثيرة والجذابة، وكان ضمن أحداث المسلسل حدوث شجار حاد بين عمر والذي يقوم بدوره خالد الشباط وبين شقيقته جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة بسنت احمد أبو باشا وسرعان ما تدخل بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان القدير يحيى الفخراني.

وضمن احداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7 حاول الأنصاري أن يفك الشباك بينهم إلى أن انتهى بقرار عمر أن يغادر المنزل نهائيا، وبالفعل ذهب لأحد أصدقائه يقيم معه لفترة إلى أن يجد حلا، وفي الوقت ذاته يحاول جماعة الدارك ويب الضغط عليه لكي يقوم بالعمل معه، وهو ما تعرفه خلال أحداث الحلقة المقبلة من عتبات البهجة.

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قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)