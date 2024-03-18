موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 8

استطاع مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني أن يتربع على عرش المسلسلات الاجتماعية التي يحرص الجمهور المصري والوطن العربي على متباعتها خلال الشهر الكريم، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ اليوم الأول من عرضه.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 8

تعرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8 للفنان يحيى الفخراني خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم فهو ينتمي إلى المسلسلات التي تنتمي لفئه الـ١٥ حلقة، ويعرض على قنوات الشركة المتحدة.

وقد حقق الفنان القدير يحيى الفخراني نجاحا باهرًا منذ بداية عرض مسلسل عتبات البهجة والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل احداث الحلقة 7

ويبحث العديد من المتابعين عن الحلقة السابعة من مسلسل عتبات البهجة خاصة بعد أحداث الحلقة الماضية والتي انتهت بانتهاء السبل أمام عمر الذي يقوم بدوره خالد الشباط ويفكر في العمل بالديب ويب.

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مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الثامنة

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في الساعة 6:15، والعرض الثاني على قناة DMC Drama في تمام الساعة 8،ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)