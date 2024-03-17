الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. رحاب الجمل ترفض مساعدة أحمد رزق بعودتهم للمنزل

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 تصدره بالأحداث الشيقة التي تضمنها الحلقة الجديدة والمفاجآت التي تكشفها حول حقيقة وفاة والد “فاروق” أحمد رزق، وسبب حادث هروب “ياسين” كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 7

حرص “فاروق” على زيارة “يحيي” في قسم الشرطة بعد اتهام الأخير بأنه ساعد شقيقه “ياسين” على الهروب من عربة الترحيلات أثناء ترحيله للنيابة بتهمة قتل والده، خاصة وان تحريات الشرطة اثبتت ان سيارة النقبل التي تسببت في حادث انقلاب عربة الترحيلات ملك لعائلة الرفاعي، ولكن في الحقيقة أن “فاروق” الفاعل حيث كان يقصد قتل “ياسين”.

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مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 7.. تفاصيل هروب ياسين والشك حول فاروق

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. سيد رجب يكتشف خدعة والد كرارة المدبرة لوفاة شقيقه

وعرض “فاروق” المساعدة على “جمالات” رحاب الجمل، و “رقية” ملك قورة، بتوكيل محامي لخروج “يحيي” من الحبس، خاصة وانه أخذ 15 يوم على ذمة التحقيقات، كما عرض عليهم العودة إلى المنزل خاصة وانهم اصبحوا بلا رجل معهم، ولكن رفضت "جمالات بشدة هذا الأمر وتركته وغادرت، ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.

 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 7
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 7
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 7
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 7

وفي مشهد آخر، سيطرت حالة من القلق على “ياسين” أمير كرارة، بسبب عدم رد عائلته عليه، خاصة بعد هروبه امس من الشرطة دون معرفة ما حدث بعد ذلك، وتحاول “سامية” تهداته بخفة ظلها، ويبدو على ملامحها اعجابها الشديد به، وتحاول أن تجعله يتناول طعامه خاصة ووانه لم يأكل منذ ما حدث منا ليوم الماضي.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 7
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 7

قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. سيد رجب يكتشف خدعة والد كرارة المدبرة لوفاة شقيقه

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 7.. تفاصيل هروب ياسين والشك حول فاروق

أبطال مسلسل بيت الرفاعي
 

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.
 

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