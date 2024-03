مسلسل بيت الرفاعي يتصدر تريند x لليوم الرابع على التوالي

تصدر مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة تريند X “تويتر سابقًا” لليوم الرابع على التوالي، نظرًا لتصاعد أحداثه، وتحقيقه نجاحا كبيرا منذ عرضه ضمن الماراثون الرمضاني الحالي.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 8

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعي اللقاء الأول بين “ياسين” أمير كرارة، والمعلم سعيد الذي يجسده الفنان محمد لطفي، ومن المقرر أن تشهد الأحداث تتطورات جديدة بين أبناء عائلة الرفاعي “فاروق” و“يحيي” و“ياسين”.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 7

وكانت شهدت الحلقة السابقة من مسلسل بيت الرفاعى، هروب ياسين من منزل عائلته الجديد رغم اعتراض أخيه يحيى، وفى نفس الوقت تصل الشرطة إلى المنزل، ويكشف الضابط أنه حضر ليس من أجل ياسين، وإنما للقبض على يحيى بعد ظهور أدلة جديدة فى قضية تسهيل هروب أخيه ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 8

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعي بعد قليل على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تحكي قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.