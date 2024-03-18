الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

نجوى فؤاد توجه عتابًا للمنتج جمال العدل.. ما القصة؟

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إن مثل "اللي اختشوا ماتوا" حقيقي، متابعة: "معظم الناس المؤدبين ماتوا".

وأضافت "فؤاد" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "هما كتير ممكن يكونوا من أقاربي، وكان في مثل زمان بيقول (الدخان القريب بيعمي)، هناك بعض الأقارب بدأوا يتصلون بي كثيرًا، بس مفيش ورث ومفيش حاجة".

وتابعت: "عدت عليا حاجات كتيرة جدًا وأزمات في حياتي الشخصية والصحية ومحدش سأل عني".

وأردفت: "أعتبر جمال العدل أخويا الصغير بجد وبكلمه كتير جدًا مبيردش عليا.. زمان تعبت شوية وكلمته وقام بواجب كبير جدًا وهما عائلة كلها محترمة".

نجوي فؤاد جمال العدل حبر سري برنامج حبر سري

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