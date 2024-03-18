نجوى فؤاد توجه عتابًا للمنتج جمال العدل.. ما القصة؟

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إن مثل "اللي اختشوا ماتوا" حقيقي، متابعة: "معظم الناس المؤدبين ماتوا".

وأضافت "فؤاد" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "هما كتير ممكن يكونوا من أقاربي، وكان في مثل زمان بيقول (الدخان القريب بيعمي)، هناك بعض الأقارب بدأوا يتصلون بي كثيرًا، بس مفيش ورث ومفيش حاجة".

وتابعت: "عدت عليا حاجات كتيرة جدًا وأزمات في حياتي الشخصية والصحية ومحدش سأل عني".

وأردفت: "أعتبر جمال العدل أخويا الصغير بجد وبكلمه كتير جدًا مبيردش عليا.. زمان تعبت شوية وكلمته وقام بواجب كبير جدًا وهما عائلة كلها محترمة".