الإثنين 18 مارس 2024
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توك شو

نجوى فؤاد عن صورتها الجريئة عند الأهرامات: "كنت بعمل حاجة لبلدي" (فيديو)

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

علّقت الفنانة نجوى فؤاد، على الانتقادات التي وجهت لصورتها الجريئة عند الأهرامات.

وقالت "فؤاد" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "الانتقاد يرجع لي لأني منذ 15 عامًا وأنا أعارض الملابس العارية الزائدة عن الحد اللي أضافوه الراقصات الجدد".

وأضافت: "الصورة كانت إعلان لوزارة السياحة علشان مصر والأهرامات، كان مطلوب مني وأنا لاقيته حلو وصورتها".

وأردفت: "لهم حق ينتقدوا لكن البعض مش عارف القصة إيه وإني كنت بعمل ده لصالح البلد".

وتابعت: "بدل الرقص زمان مكانتش عريانة أوي زي دلوقتي، واقترحت على مدير الرقابة يحيى حقي وضع شيفون على منطقة الوسط لتغطية الجسد، فقالي تفكيرك أكبر من سنك".

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