نجوى فؤاد عن صورتها الجريئة عند الأهرامات: "كنت بعمل حاجة لبلدي" (فيديو)

علّقت الفنانة نجوى فؤاد، على الانتقادات التي وجهت لصورتها الجريئة عند الأهرامات.

وقالت "فؤاد" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "الانتقاد يرجع لي لأني منذ 15 عامًا وأنا أعارض الملابس العارية الزائدة عن الحد اللي أضافوه الراقصات الجدد".

وأضافت: "الصورة كانت إعلان لوزارة السياحة علشان مصر والأهرامات، كان مطلوب مني وأنا لاقيته حلو وصورتها".

وأردفت: "لهم حق ينتقدوا لكن البعض مش عارف القصة إيه وإني كنت بعمل ده لصالح البلد".

وتابعت: "بدل الرقص زمان مكانتش عريانة أوي زي دلوقتي، واقترحت على مدير الرقابة يحيى حقي وضع شيفون على منطقة الوسط لتغطية الجسد، فقالي تفكيرك أكبر من سنك".