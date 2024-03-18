الإثنين 18 مارس 2024
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توك شو

نجوى فؤاد: صرفت 3 ملايين جنيه على يسرا لكنها تخلت عنى

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

قالت الفنان نجوى فؤاد، إنها صرفت على الفنانة يسرا في بداياتها 3 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن يسرا تخلت عنها ولم تعد تسأل عليها.

وأضافت "فؤاد" خلال لقاء لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "دلوقتي لما تسمع إني مريضة أو في الأعياد ممكن ترد عليا في فويس تقول لي كل سنة وأنتي طيبة بس، لكن في العادي مش بتسأل عليا".

ووجهت الإعلامية أسما إبراهيم سؤالًا للفنانة نجوى فؤاد: "لو يسرا جت أديتلك الـ3 ملايين جنيه هتاخديهم" لترد قائلة: "بصراحة لا هتعب إنسانيًا ونفسيًا وعاوزة أحتاج لربنا مش لبشر".

نجوي فؤاد يسرا حبر سري القاهرة والناس الفنانة يسرا

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