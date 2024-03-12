الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمير كرارة يكشف لـ"حبر سرى" كواليس تعرضه لضربة مبرحة فى الرأس من شبح

أمير كرارة
أمير كرارة

قال الفنان أمير كرارة، إنه منذ أكثر من 25 عامًا تعرض لضربة مبرحة في الرأس من شبح، أثناء سيره في شارع قريب من أحد المستشفيات، معبرًا: "مش عارف إيه اللي حصلي في التوقيت ده، وحصل اختفاء لباب المشرحة".

الأشباح

وأكد الفنان أمير كرارة، خلال لقائه ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنه أثناء سيره في هذا الشارع القريب من المشرحة شعر وكأن أقدام تسير خلفه، وفجأة شعر بضربة مبرحة في رأسه، والتي على إثرها تم نقله للمستشفى.

وتابع: "إنه يفكر في تقدم العمر بصورة كبيرة، ولا يؤمن بفكرة العمر مجرد رقم في البطاقات الشخصية، ويعد هذا هو الشبح الحقيقي الذي أفكر فيه طوال الوقت".

آخر أعمال أمير كرارة

ويجسد الفنان أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي دور ياسين الرفاعي، وهو يأخذ طفلته حبيبة من طليقته التي تجسدها الفنانة إيناس كامل، وفي حديثه مع ابنته تخبره بأن زوج والدتها الذي يجسده الفنان أحمد عبدالله أخبرها بأن جدها والد والدها يمتلك أموالا كثيرة، وهو ما أغضب “ياسين” بشدة، ما جعله يهدد طليقته بأخذ حضانة ابنته وعدم تمكنها من رؤيتها مرة أخرى إذا تركت ابنته مع زوجها مرة أخرى.


 

أمير كرارة الفنان امير كرارة واحد من الناس القاهرة والناس مطاردة الأشباح

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