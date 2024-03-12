أمير كرارة لـ"حبر سرى": لن أفكر فى الاعتزال.. وأتمنى العمل مع نجلى سليم

قال الفنان أمير كرارة، إنه يفكر في التقليل من أعماله الفنية في فترة زمنية ما، معبرًا: "مش عاوز الزمن يعدي بيا واندم على حياتي في المستقبل، وفي وقت معين في المستقبل هنتبه لحياتي وأولادي، وبالتالي هقلل من أعمالي الفنية".

التفكير في الاعتزال

وأكد كرارة، خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنه لم يفكر في الاعتزال من قبل على الإطلاق، ولكنه يفكر في تقليل أعماله الفنية في المستقبل.

تقليل الأعمال الفنية

وأضاف في حديثه، أنه إذا تم وضعه في مسلسل مع نجله سليم، فلن يعترض على الإطلاق إذا حصل نجله على البطولة، معبرًا: "أنا لو شغال في الخدمات مع سليم في مسلسل هكون مبسوط، ابني ياخد دوري، وقلبي، وعقلي".

ويجسد الفنان أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي دور ياسين الرفاعي، وهو يأخذ طفلته حبيبة من طليقته التي تجسدها الفنانة إيناس كامل، وفي حديثه مع ابنته تخبره بأن زوج والدتها الذي يجسده الفنان أحمد عبدالله أخبرها بأن جدها والد والدها يمتلك أموالا كثيرة، وهو ما أغضب “ياسين” بشدة، ما جعله يهدد طليقته بأخذ حضانة ابنته وعدم تمكنها من رؤيتها مرة أخرى إذا تركت ابنته مع زوجها مرة أخرى.