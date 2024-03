مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. ياسين يزور مقابر والده ورقية تستغيث بـ جمالات

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8 تصاعدا كبيرا في احداثه، بين أفراد عائلة الرفاعي، وطلب “فاروق” أحمد رزق الزواج من “رقية” ملك قورة، وذلك ضمن مخططه الانتقام لمقتل والده وعمه، ولكن والدتها ترفض بشدة وتقوم بطرده من المنزل.

مسلسل بيت الرفاعي أحداث الحلقة 8

تعرضن سيدات عائلة الرفاعي لأزمة مالية نتيجة وجودهم دون رجل حيث هروب “ياسين” أمير كرارة، بتهمة قتل والده، وحبس “يحيي” تامر نبيل، لاتهامه بمساعدة شقيقه على الهروب من العدالة، لذلك قررن البحث عن وظيفة للعمل وكسب المال، ولكن فشلت “جمالات” رحاب الجمل، و“ليلى” صفاء الطوخي في ايجاد فرصة عمل، ونجحت “رقية” ملك قورة في ايجاد عمل في أحد البارات.

وفي مشهد مختلف حرص “ياسين” على زيارة مقابر والده في اليوم الأربعين، وتأتي والدته وواخته “جمالات” ليجدوه امام المقبرة ويحذروه بالمغادرة سريعًا حتى لا تعثر عليه الشرطة، ولكنه يعرب عن استياؤه لعجزه حضور جنازته لذلك حرص على زيارته في الأربعين، ويرن هاتف “جمالات” رحاب الجمل، لتجد المتصلة “رقية” ملك قورة تستغيث بها لتعرضه للتحرش في العمل، ويتحدث معها “ياسين” لتوصف له مكان عملها، وتنتهي الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعي لتعرض “رقية” للاعتداء بالشارع هي منتظرة وصول شقيقها ياسين، والمتوقع ان يعطي “ياسين” درسًا قاسيًا للمتعدي على شقيقته في الحلقة 9 غدًا.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 9

يذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميًا ضمن الموسم الرمضاني وتذاع الحلقة 9 مساء اليوم الثلاثاء على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.