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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. فاروق يطلب الزواج من رقية ووالدتها تطرده

مسلسل بيت الرفاعى
مسلسل بيت الرفاعى

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. حضر “فاروق” ويجسد شخصيته الفنان احمد رزق،  لمنزل زوجة عمه وطلب الزواج  من ابنة عمه رقية "ملك قورة" ولكن والدتها ترفض وتطرده.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 8

من ناحية أخرى، انتهت رحلة جملات وخالتها للبحث عن عمل لتغطية مصروفات المنزل بالفشل، إلا أن رقية " تنجح في الحصول على فرصة عمل بأحد "البارات" ولكنها تكذب على والدتها وتقنعها انها ستعمل في مكتب ترجمة.

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مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل بيت الرفاعي يوميًا طوال الشهر الكريم، وتذاع الحلقة 9 غدا الثلاثاء على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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