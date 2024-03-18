مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. المعلم سعيد يحاول التعدى على سامية وياسين يمنعه

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8 الثامنة العديد من الأحداث، إذ دخل الدكتور ياسين، الذى يجسد شخصيته الفنان امير كرارة على المعلم سعيد (محمد لطفى) يرحب به.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8

وخلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8، سأله الأخير عن قيام سامية باخباره بانه بينه وبينها وعود بالزواج الا ان سامية انفعلت وأخبرته أنه رد سجون وليس بينهما وعود، وهو الأمر الذي جعله ينفعل ويحاول صفعها على وجها، وهنا تدخل دكتور ياسين ليمسك بيده ويحذره من ذلك لكونها زوجته.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل بيت الرفاعي يوميًا طوال الشهر الكريم، وتذاع الحلقة 9 غدا الثلاثاء على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.