الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"بيت الرفاعي" الحلقة 4.. الحاج محمود الرفاعي يكتب أملاكه لنجل شقيقه

بيت الرفاعى
بيت الرفاعى

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض عبر قناة on ومنصة “واتش إت” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تفجير المحامى مفاجاءة بشان قيام الحاج محمود الرفاعي بكتابة كافة املاكه الى نجل شقيقه "فاروق" الذى يجسد شخصيته الفنان "أحمد رزق".

كما شهدت الحلقه قيام "فاروق" بتهديد عمه عبدالحميد بالقتل اثناء اجتماعهم سويا.

وانتهت الحلقة 3 بمشهد طرق على باب غرفة “ياسين” وابنته، على سطح أحد المنازل في الاسكندرية، حيث يختبئ فيه هروبا من الشرطة ومن ابن عمه “فاروق.

وتشهد الحلقة الرابعة من مسلسل بيت الرفاعي، الظهور الأول للفنانة ميرنا جميل، وتكون هي من يطرق الباب على “ياسين” أمير كرارة.

وتحاول الفنانة إيناس كامل، ضمن الأحداث البحث عن ابنتها بعدما أخذها والدها أثناء هروبه من الشرطة، حيث علمت بالأمر خلال الحلقة السابقة وانفعلت بعدما أكدت لها والدة “ياسين” التي تجسدها صفاء الطوخي، أن “جمالات” رحاب الجمل، أخذت الطفلة لتذهب لها، ولا علم لهم بمكان ابنتها، بالاضافة إلى اختفاء "جمالات.

ويشهد المسلسل علاقة عاطفية بين “ياسين” امير كرارة، وبين الشخصية التي تقدمها الفنانة ميرنا جميل، بعدما يتعرفا على بعضهما البعض، بالاضافة إلى أن الأخيرة سوف تساعده على الهروب واثبات براءته.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

وتعرض الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي غدًا الجمعة في تمام الساعة 9 مساءًا على شاشة أون،، ويتم اعادة عرضه في تمام الساعة 1:30 صباحا أما الإعادة الثانية تكون في الساعة 9:45 صباحا، كما يعرض على شاشة أون دراما في تمام الساعة الحادية عشر.

 قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الخامسة

ويذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 حصريًا على شاشة قناة أون، وقناة أون دراما، بالاضافة إلى منصة واتش إت الإلكترونية، وذلك طوال شهر رمضان الكريم.

مسلسلات رمضان 2024

 قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتحكي قصة المسلسل عن صراعات العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عالتين أولاد عم لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها وفى نفس الوقت ينقم لمقتل والده.

مسلسلات رمضان 2024

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين بجانب النجم أمير كرارة، ومنهم  أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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