الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

"كنت على سرعة 100".. ماذا قال سائق أوبر فى تحقيقات اختطاف حبيبة الشماع؟

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

لفظت حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق"، التى أثارت الجدل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أنفاسها الأخيرة، اليوم، عقب دخولها في غيبوبة استمرت 21 يومًا بعدما قفزت، هربًا من سيارة شركة نقل شهيرة بمنطقة التجمع، شرق القاهرة.

فى التقرير التالي، ترصد "الدستور" أقوال سائق أوبر المتهم في القضية الشهيرة.

كشفت أقوال سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع فتاة الشروق أمام جهات التحقيق "اللّي حصل إني شغّال سائق خاص عند دكتور في منطقة التجمع الأول، وبعد ما الدكتور طلب مني أوصله مستشفى عشان يزور حماه، قالي روّح إنت النهاردة بدري ساعتين، فشغلت تطبيق أوبر وقلت اشتغل الساعتين دول وجالي ريكويست من حبيبة الشماع، بنت في التجمع الأول وعاوزة تروح التجمع الخامس، فقبلت الطلب وركبت معايا العربية، وقعدت في الكنبة اللي ورا".

وأضاف سائق أوبر في واقعة فتاة الشروق: "كنت مولع سيجارة وكنت بطفي السجاير في طفاية العربية، عشان كده كان في ريحة دخان، ففتحت الشباك عشان الريحة فحسيت بالبرد، فقفلته تاني، فكانت ريحة الدخان لسه موجودة، عشان كده استخدمت زجاجة برفان اشتريتها من واحد بتاع منظفات فاتح جنبي في منطقة البراجيل، والبنت لما شافتني برش برفان خافت مني وكلمت مامتها".

وأوضح السائق فى أقواله: "البنت وهى بتكلم مامتها كنت أنا مشغل الكاسيت وكان صوته عالي جدًا، فهي زعقت فيا جامد وقالتلي وطّي الكاسيت، فأنا قولتلها حاضر هوطّيه ومكنتش سامعك، لقيتها فتحت الباب ورمت نفسها وأنا كنت سايق على سرعة 100 بطريق السويس".

وأمرت النيابة، فى وقت سابق، بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة معاكسة حبيبة الشماع في الشروق والشروع في خطفها، مما دفعها للقفز من السيارة وهي في طريق السويس بالقاهرة، ناحية مدينة الشروق.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى باستقبال السيدة المشار إليها مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي "لا يمكن استجوابها".

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