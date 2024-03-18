أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. السلطان يتوعد "الطوسي" بعد 3 أخطاء فادحة

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. مواجهة بين سلطان الدولة السلجوقية والوزير نظام الملك أبو على الطوسي، بعد اكتشافه هروب حسن الصباح زعيم “الحشاشين” من محبسه قبل تنفيذ حكم القصاص عقابًا على محاولته اغتيال الخليفة العباسى.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8

وقف “الطوسي" أمام السلطان مطأطأ الرأس، وهو يعاتبه: “كترت أخطاءك يا نظام الملك، الأول حطيت صاحبك فى منصب كبير خطر على الدولة، وبعدين اكتشفت خيانته وبعدها هرب من سجنك، 3 غلطات متتالية صعب عليا أقبلهم".

لم يستطع “الطوسي” مجادلة السلطان بل أقر بالهزيمة: “حقك يا مولاى.. أنا رهن إشارتك وجاهز لأى عقاب”.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 8

وواصل السلطان تهديده: “العقاب مش دلوقتي، العقاب هيكون لو صحابك رجع وفكر يقف قصاد الدولة لأنى ساعتها هحسابك على كل غلطاتك مرة واحدة”.

“الطوسي” يرد بتحدى: "مش هيحصل طول ما أنا على وش الدنيا، مش هسيبه يعيش عشان يحقق غرضه الخبيث".

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

تعرض أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9 عبر شاشة قناة dmc ،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تعود قصة مسلسل الحشاشين إلى القرن الحادى عشر، حيث ولدت واحدة من أخطر التنظيمات الدموية المتطرفة، نفذ أتباعها بقيادة حسن الصباح سلسلة اغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة فى العالم الإسلامى، فى سبيل نشر أفكار طائفتهم الإسماعيلية الباطنية.

ابطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى هذا العمل الدرامى عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان ن

جم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.