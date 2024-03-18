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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين لـ "كريم عبدالعزيز" الحلقة 8.. الهروب الكبير للصباح وزوجته من أصفهان

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 8

تبدأ أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8 لـ " كريم عبدالعزيز"، باكتشاف واقعة هروب حسن الصباح من محبسه بمساعدة حارس السجن المكلف بمراقبته وتعذيبه، حيث كان من المخطط اقتياد الصباح إلى أكبر ميادين أصفهان لقطع رأسه أمام العامة عقابًا على خيانته للدولة السلجوقية.

 

تفاصيل مسلسل الحشاشين الحلقة 8

فى الوقت نفسه، وضمن تفاصيل مسلسل الحشاشين الحلقة 8 ، تواصل دنيا زاد زوجة حسن الصباح وأولاده، الطريق نحو قلعة آلموت، هربًا من بطش رجال وزير الدولة السلجوقية، بمساعدة زيد بن سيحون، الذراع اليمنى لزعيم طائف الحشاشين، بعدما خرجت من منزلها فى أصفهان عن طريق سرداب سرى.

تتابع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، حيث تشعل واقعة هروب حسن الصباح غضب سلطان الدولة السلجوقية ملكشاه، ويجن جنون الوزير نظام الملك أبو على الطوسى، الذى يحاول تحسين صورته أمام السلطان ويخشي فقدان ثقته به.

وعلى الجانب الآخر، لا تزال الفتاة الجميلة “ نورهان” - حبيبة يحيي ابن مؤذن أصفهان الذى قتله أتباع حسن الصباح-  تحاول الهرب من عصابة الغجر التى وقعت فى قبضتهم، أثناء محاولتها الوصول إلى معسكر حبيبها ورفضها إصرار أهلها على الزواج من شخص آخر.

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مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 9

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءًا، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا.

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة

يمكنك متابعة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9 عبر شاشة قناة dmc ,dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

وتعود قصة مسلسل الحشاشين إلى القرن الحادى عشر، حيث ولدت واحدة من أخطر التنظيمات الدموية المتطرفة، نفذ أتباعها بقيادة حسن الصباح سلسلة اغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة فى العالم الإسلامى، فى سبيل نشر أفكار طائفتهم الإسماعيلية الباطنية.

ابطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى هذا العمل الدرامى عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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