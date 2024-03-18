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مصر

موعد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 8.. تمرد داخل سجون السلطنة والصباح يبدأ مهمة جديدة

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

موعد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 8.. يحبس متابعو مسلسل الحشاشين الأنفاس انتظارًا لموعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين، تتكشف معها أسرار جديدة عن أحد أخطر التنظيمات وأكثرها تطرفًا ودموية، حتى أصبح يمثل تهديد حقيقى لأعتى الجيوش فى حقبة زمنية سابقة تعود إلى القرن الحادى عشر.

موعد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 8.. تمرد داخل سجون السلطنة والصباح يبدأ مهمة جديدة 

ومن المقرر عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8، فى تمام الساعة العاشرة بعد مسلسل "بابا جه"، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل "الحشاشين" الحلقة الثامنة إعادة فى تمام الساعة 11 و4:15 مساءً، و1:45 صباحًا، على شاشة قناة dmc وdmc drama بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 7

دارت تفاصيل أحداث الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين حول اكتشاف خيانة حسن الصباح الذى يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز ومخططه لاغتيال الخليفة العباسى أثناء زيارته إلى مدينة أصفهان، قبل أن يكتشف الأمر وزير الدولة السلجوقية نظام الملك أبو على الطوسى.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8

وداخل أحد سجون الدولة السلجوقية، قبع حسن الصباح ينتظر قطع رأسه تنفيذًا لتعليمات الوزير نظام الملك عقابًا له على خيانته للدولة السلجوقية، لكن يحدث ما لم يكن فى الحسبان حيث نجح “الصباح” فى كسب ولاء حارس السجن المكلف بتعذيبه، ليساعده على الهروب من السجن، إلى قلعة آلموت.

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مسلسل الحشاشين الحلقة 8
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مسلسل الحشاشين الحلقة 8

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة السابعة

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين لأول مرة في دور تاريخي متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادي عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التي تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

قصة مسلسل الحشاشين

تتناول قصة مسلسل الحشاشين رحلة صعود واحدة من أخطر التنظيمات الإسلامية المتطرفة، التى تزعمها حسن الصباح فى بلاد فارس خلال القرن الحادى والعشرين، ونفذ التنظيم أنذاك سلسلة من الاغتيالات ضد قادة بارزين وشخصيات تاريخية.

مسلسل الحشاشين ملخص الحلقة 7.. هروب حسن الصباح من سجنه

أبرزها "الحشاشين" و"الكبير أوى".. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 والإعادة

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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