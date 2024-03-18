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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. الطوسى يسيطر على غضب السلطان ومفاجأة صادمة تنتظرهما

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

“صديق الأمس.. عدو اليوم.. هى دى الحكمة من قصة نظام الملك وحسن الصباح”… هكذا علق سلطان الدولة السلجوقية ملشكاه خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، على واقعة خيانة حسن الصباح وخطته لقتل الخليفة العباسي، على عكس عهده مع صديقه الوزير نظام الملك أبو على الطوسى.

 

حاول نظام الملك السيطرة على غضب السلطان الذى خسر ثقته حسن الصباح، بعدما حاول نظام الملك فى السابق تصعيد الصباح لمنصب قيادى فى السلطنة قبل أن ينقلب على كل ذلك وينصب العداء للسلطان ونظام الملك.

 

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7 

ظهر نظام الملك ضمن مشاهد مسلسل الحشاشين الحلقة 7، وهو يقدم اعتذارًا للسلطان محاولًا تهدأته: اطلب منك السماح والصفح يا مولاى، ليرد السلطان: لك مواقف كثيرة أقدر أغفر وأسامح، لكن حقيقى يا نظام الملك انت اللي بتدير شئون البلاد فى وقت الجهات دون الرجوع لمولاك السلطان، وقادر تحكم على السلطان نفسه، لأن لك الفضل فى جلوسه على العرش؟.

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مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 7 

واجه نظام الملك لأول مرة انتقادات صريحة من جانب السلطان قبل أن يرد مدافعًا عن نفسه: مولاى عارف أن ده كلام مغرض، انا ولائى للدولة السلجوقية يا مولاى، انا خادم مطيع للدولة، أكتر من خدمتى لأولادى وأهل بيتى، عن يقين واقتناع وليس ضعف أو تملك، قاطعه السلطان متعجبًا: مش ضعف!! يعنى انت أقوى من الدولة ومن السلطنة يا نظام الملك، لكن رد نظام الملك جاء حاسمًا: لو مصلحة الدولة فى إراقة دم نظام الملك انا مش هتردد لحظة، أنا فعلا مش ضعيف انا قوى، لأنى خادم لأقوى دولة على وجه الأرض، قوتى من قوتها.

مسلسل الحشاشين 

تنتهى الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين باتفاق بين “الطوسي” والسلطان حول موعد تنفيذ حكم قطع رأس حسن الصباح فى أكبر ميادين أصفهان، لكن يبدو أن مفاجأة صادمة تنتظرهما بهروب “الصباح” من محسبه مدونًا، على جدارنه عبارة تحدى قال فيها: هنا حسن الصبح وسيظل هنا.

مسلسل الحشاشين
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مسلسل الحشاشين

 

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8

يبدأ عرض مسلسل "الحشاشين" الحلقة 8 فى الساعة العاشرة بعد مسلسل "بابا جه"، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل "الحشاشين" الحلقة الثامنة إعادة فى تمام الساعة 11 و4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

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