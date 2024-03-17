مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. حسن الصباح يخدع حارس السجن و"عش النسر" محطته القادمة

مسلسلات رمضان 2024

استطاع حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، خداع حارس السجن المكلف بمراقبته وتعذيبه، تنفيذًا لأوامر الوزير نظام الملك أبو على الطوسي، بعد اكتشاف خيانة الصباح للدولة السلجوقية ومحاولته اغتيال الخليفة العباسي.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7

وفى سياق أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين، دار حوار بين حسن الصباح والحارس المكلف بمراقبته وجلده، حاوله خلاله الصباح تجنيد الحارس لصالحه بكلماته المعسوله قائلًا: كل التعذيب ده أنت مأمور بيه، إيدك بتضرب لكن قلبك مليان محبة.” وعندما يحاججه الحارس عن أية محبة يتحدث وهو يضربه بكل ما فيه من عزم فيرد الصباح: “انت مظلوم زيي، عمر ما مظلوم يوجع مظلوم مهما عمل”.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 7

ينجح الصباح بالفعل في مهمته ويجند الحارس الذى يقرر أن يضحي بوظيفته وروحه فداء للصباح، بعدما ساعده على الهرب من السجن قبل الطواف برأسه على سن رمح، ليبدأ حسن الصباح معركته الجديدة حاشدًا اتباعه ضد الدولة السلجوقية، نحو قلعة آلموت أو عش النسر.

مسلسل الحشاشين

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

مسلسل الحشاشين

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8

يبدأ عرض مسلسل "الحشاشين" الحلقة 8 فى الساعة العاشرة بعد مسلسل "بابا جه"، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل "الحشاشين" الحلقة الثامنة إعادة فى تمام الساعة 11 و4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.