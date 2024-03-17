محمود عبدالشكور: فتحي عبدالوهاب يلعب ببراعة شخصية تاريخية استثنائية في مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024..

أثنى الناقد الفني الكاتب محمود عبد الشكور، على أداء الفنان فتحي عبد الوهاب لشخصية نظام الملك في مسلسل الحشاشين، وذلك عبر منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فتحي عبدالوهاب يلعب ببراعة شخصية تاريخية استثنائية في مسلسل الحشاشين

وقال “عبد الشكور” معنونا منشوره بــ“تلك النظرة”: فتحي عبد الوهاب في دور نظام الملك في مسلسل "الحشاشين" يلعب ببراعة شخصية تاريخية استثنائية، ولكنها تكاد تكون عنوانا على رجل السياسة في كل العصور، مشاهده في مواجهة حسن الصباح (كريم عبد العزيز) من أفضل مشاهد المسلسل، الحوار بينهما ليس بالكلمات فقط، ولكن بنظرات العين، وبالحركة بين الظل والنور.

تابع “عبد الشكور” عن دور فتحي عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين: نظرة فتحي عبد الوهاب من أعلى الى أسفل تقول إنه يرى أعماق صديق طفولته حسن الصباح، يعرف طموحه ومكره، فيها أحيانا بعض التحذير والوعيد، وصوته يحاول أن يسيطر على غضب وبركان يغلي في داخله، ونظرة حسن الصباح من أسفل إلى أعلى تقول إنه يثق في النتيجة، ولا يخاف من سلطة الوزير، ويعرف جيدا كيف يدير معركته، تماما مثل لعبة شطرنج: من يستطيع الفوز في سباق السلطة والنفوذ؟

فتحي عبدالوهاب يلعب ببراعة شخصية تاريخية استثنائية في مسلسل الحشاشين

ولفت “عبد الشكور” إلي: علاقة حسن الصباح والوزير نظام الملك والشاعر والعالم عمر الخيام (نيقولا معوّض)، وصداقتهم القديمة، والعهد الذي سيتم إهداره، يذكرني بصداقة مماثلة قديمة بين أربعة في مسلسل "القاهرة كابول" لعبد الرحيم كمال، وانتهت تلك الصداقة أيضا الى صراع ومأساة.

حسن ونظام الملك والخيام نماذج إنسانية من لحم ودم، ولكنها تمثل أيضا رجل السياسة والسلطة الزمنية، في مواجهة رجل التنظيمات الباطنية والسلطة الدينية، ومحاولة ترويض ورجل العلم والفن والشعر أيضا، ولكن الأخير يراهن على سلطة فنه وعلمه، ويتمسك بالحرية بعيدا عن صراع السلطة.

واختتم “عبد الشكور” مشددا علي: أصعب شيء أن تكون الشخصيات حية بكل تفاصيلها، وأن تمثل أفكارا في نفس الوقت، وقد تحقق ذلك بشكل جيد حتى الآن.

فتحي عبدالوهاب يلعب ببراعة شخصية تاريخية استثنائية في مسلسل الحشاشين

موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 7

وتعرض الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة السابعة

وتعرض الحلقة السابعة مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.