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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. غضب عمر الخيام من قرار نظام الملك بقطع رأس الصباح

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تعرض حسن الصباح فى بداية أحداث مسلسل الحشاشين فى الحلقة 7، للتعذيب جلدًا داخل أحد سجون الدولة السلجوقية، بعد احباط مخططه لاغتيال الخليفة العباسى أثناء زيارته إلى مدينة أصفهان، وقيام الوزير نظام الملك أبو على الطوسى بمواجهته بخيانته وانقلابه على العهد القديم بينهما، متوعدًا إياه بالتعذيب وقطع رقبته.

مسلسل الحشاشين

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7 

التطور الأخير لم يروق لصديقهما الثالث عمر الخيام، الذى غضب من قرار “الطوسى"، بقطع رأس حسن الصباح، وقال له: كده كده الموت حاكم على الكل على الخليفة وعلى السلطان، وعلى الصداقة وكل حاجة".. ليقاطعه “الطوسي”: ده باطنى خبيث بيدبر لقتل الخليفة، أنا اللي قربته من السلطان يا عمر، اديته صلاحيات محدش خدها قبله، ليرد الخيام: القرب من السلطان ايه غير قرب من الدبح.

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مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين الحلقة 7 

انفعل الطوسي متسائلًا: كنت عايزني اعمله ايه، اكفاءه على خيانته، وضميري هيرتاح أكتر ورأس الصباح مقطوعة ومتعلقة برمح وبيدروا بيها في كل شوارع أصفهان ليكون عبرة، لكن الخيام تابع: أى عبرة تلاتة اتعاهدوا على الأخوة والوفاء، واحد منهم قطع رأس التانى وعلقها على رمح، وعزم التالت على الفرجة والسعادة.

مسلسل الحشاشين 

وأمام إصرار عمر الخيام على الغاء العقوبة، قال الطوسي: مفيش عهد فوق الدولة، لينهى الخيام الجلسة بقوله: امشي يا طوسي مش هقدر أشوف فرحة صاحبي بقطع رأس صاحبه التانى.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الثامنة فى الساعة 9:45 مساءًا بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة،، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8 إعادة فى تمام الساعة 4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

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