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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. الخيانة تقلب المشهد والصباح يبدأ الانتقام

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 8

شهد مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الحلقة 7، تحول كبير فى مجرى الأحداث بين الأصدقاء الثلاثة حسن الصباح ووزير الدولة السلجوقية أبوعلى الطوسى والشاعر عمر الخيام، بعد اكتشاف خيانة الصباح للعهد الذى قطعه الأصدقاء الثلاثة بين بعضهم البعض منذ الطفولة.

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مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 7

ومع تتابع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، يبدأ الوجه الحقيقى لـ"حسن الصباح" فى الظهور، الذى طالما أخفاه عن أقرب المقربين إليه، طمعًا فى الوصول لأعلى المناصب وتحقيق مكاسب تساعده على تثبيت أركان تنظيمه السرى المتطرف ونشر أفكار طائفته بشكل خبيث لجذب أكبر عدد من الأتباع، واستخدامهم فيما بعد للانتقام من قادة الدولة السلجوقية والخلافة العباسية الذين يناصبون الطائفة الباطنية الشيعية العداء.

 

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مسلسل الحشاشين

فبينما يتعهد الوزير الطوسي أمام سلطان دولة السلاجقة ملكشاه بقطع رأس حسن الصباح فى أكبر ميادين أصفهان عقابًا له على خيانته وتخطيطه لقتل الخليفة العباسي، بدأ الخلاف يدب أيضًا بين السلطان وعمر الخيام، حول حقيقه ادعاء الفقهاء بأن الأخير كافرًا، ليجيب الخيام بأنه قطعًا يؤمن بالله، لكن السلطان وجه إليه رسالة تحذير مبطنة قال فيها: أنا عن نفسي بحبك يا عمر، لكن الأمر شاع وكل الناس بتتكلم فيه، أنا هاكون محايد هاسيبك ليهم يحاسبوك يا تقنعهم يا يقيموا عليك الحجة يا تهرب. 

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 8

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8، فى تمام الساعة العاشرة بعد مسلسل "بابا جه"، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل "الحشاشين" الحلقة الثامنة إعادة فى تمام الساعة 11 و4:15 مساءً، و1:45 صباحًا، على شاشة قناة dmc وdmc drama بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

تذاع حلقات مسلسل الحشاشين على قناة dmc باعتبارها الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين لأول مرة في دور تاريخي متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادي عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التي تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

قصة مسلسل الحشاشين

تتناول قصة مسلسل الحشاشين رحلة صعود واحدة من أخطر التنظيمات الإسلامية المتطرفة، التى تزعمها حسن الصباح فى بلاد فارس خلال القرن الحادى والعشرين، ونفذ التنظيم أنذاك سلسلة من الاغتيالات ضد قادة بارزين وشخصيات تاريخية.

ابطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.


 

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