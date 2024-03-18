مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 8.. فاروق يتزوج داليا ويوزع صدقة على عمه

مسلسلات رمضان 2024..

تصاعدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8 الذي يخوض بطولته النجمان أمير كرارة وأحمد رزق، وشهدت تطورا كبيرا من خلال الصراعات القائمة بين أفراد العائلة.

مسلسل بيت الرفاعي أحداث الحلقة 8

حرص “فاروق” أحمد رزق على زيارة زوجة عمه المتوفي “ليلى” صفاء الطوخي، بعد طردهم من منزل العائلة، ليطلب الزواج من ابنتها وابنة عمه “رقية” ملك قورة، وهو ما رفضته والدتها بشدة، وقامت بطرده وطرد عمه “عبدالحميد” سيد رجب الذي رافقه، فأثارت غضبه وتوعد لهم بالندم على معاملته بهذه الطريقة.

مسلسل بيت الرفاعي أحداث الحلقة 8

وفي مشهد مختلف ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8، قرر “فاروق” الإعلان عن زواجه وعقد قرانه أثناء توزيعه لصددقة على روح عمه “محمود الرفاعي” في اليوم الأربعين من وفاته، وطلب من الحاضرين الدعاء له، وأعلن عن زواجه من “داليا” دنيا المصري، وأثناء تصاعد أصوات الزغاريد أوقفهم “فاروق” احترامًا لعمه المتوفي، معلنًا عن زوجه في هدوء دون عمل حفل زفاف، وهو ما أحزن “داليا”.

مسلسل بيت الرفاعي أحداث الحلقة 8

مسلسل بيت الرفاعي أحداث الحلقة 8

قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.