الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة ملخص الحلقة 10

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

ينتظر الجمهور الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي بلهفة شديدة، وذلك بعد الاحداث الشيقة التي ظهرت خلال الحلقة السابقة، بكشف من القاتل لمحمود الرفاعي والد ياسين وعم فاروق.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 10

بدأت احداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد اطلاق النار على “داليا” دنيا المصري، يوم زفافها على “فاروق” احمد رزق، ويكتشف “عبد الحميد” ان الذي اطلق النار هو ابن “جابر” الذي يقوم بعملية تنقيب الاثار في منزله وهدده “فاروق” بألا يستخرج اثار دون اذنه مرة أخرى، وان يتقاسم معه القطع الاثرية.

 

في مشهد آخر رفض “فاروق” طلب زوجته “داليا” بالسفر إلى الخارج ليعيشا حياة مستقرة، وأصر على استمرار العائلة وأن يكون كبيرها رغم عدم وجود أحد مجتمع في العائلة.

وقرر “ياسين”  أمير كرارة مغادرة منزل “سامية” ميرنا جميل بعد سرقة أخيها الذهب الذي احضرته طليقته له، وحاولت سامية إقناعه بالتراجع عن قراره ولكنه يغادر المنزل ويسير في الشارع بلا هدف ولا يعرف إلى أي مكان سيذهب إليه.

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10.. سيد رجب يفجر مفاجأة بشأن قتل محمود الرفاعى

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مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 10.. إطلاق النيران على دنيا المصرى عقب عقد قرانها

وذهب “فاروق” إلى “ليلى” صفاء الطوخي والدة “ياسين” ليهددها بقتل ابنها “ياسين” بعد اطلاقه النار ع زوجته يوم زفافه، وسط ذهول الجميع لما يسمعوه، ولكن حقيقة الامر انه لم يكن “ياسين” وهو ما أخبر به والدته وأكد لها انه لم يفعل ذلك.

وانتهى مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10 على مشهد مشوق وهي خادمة “عبد الحميد” سيد رجب التي اخبرته بأنها تحلم يوميا بكوابيس بعد قتلها ل"محمود الرفاعي" والد ياسين، بسبب ما طلبه منها “عبد الحميد” لتكشف لنا الحلقة 11 الفاعل الحقيقي لقتل “محمود الرفاعي”.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

 

يذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميا طوال شهر رمضان الكريم، وذلك على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.


قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور احداث مسلسل بيت الرفاعي حول صراعات كبيرة بين ابناء الرفاعي بسبب جريمة قتل لكبير العائلة وعلى الميراث الذي كتبه لأحد الابناء.


ابطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة المسلسل بجانب امير كرارة، نخبة من الفنانين منهم احمد رزق وسيد رجب ودنيا المصري وميرنا جميل وملك قوره ورحاب الجمل وغيرهم، واخراج احمد جلال.

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