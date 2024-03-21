موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

ننشر موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ"العوضي" الحلقة 10، بعدما انتهت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب، انتحار حنان الغرباوي، أثناء حضور رباح أبو الدهب لطلب يدها من رضا (وفاء مكي) ليتزوجها سرا.

مسلسل حق عرب مواعيد إعادة الحلقة 10

تعرض الإعادة في الحلقة 10 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على قناة الأون، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

مسلسل حق عرب تفاصيل أحداث الحلقة 10

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب، هجوم ٣ رجال أثناء تخليص عملية بيع آثار بين عرب السويركي وعبد ربه، وآخرين بواسطة الشيخ فهيم، وتحدث مشاجرة، وتنتهي بهجوم البوليس عليهم والجميع يفر هاربا.

وشهدت الحلقة مجيء محاسن شقيقة حسنية الداية التي قتلتها وفاء عامر لمنزل الأخيرة لتقيم معها وهذا بتهديدها بأنها تعرف سر أن عرب السويركي هو ابن عبد ربه "رياض الخولي"، وأنها تام أن وفاء عامر من قتلت حسنية الداية شقيقتها.

كما شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب، شهامة عرب السويركي ودفاعه عن مؤمن شقيق حنان الغرباوي في الشارع وحمايته من ألسنة الجيران الذين يعايروه بشغل اخته المشبوه.

وقال السويركي أمام الجيران: بيت الغرباوي في حمايتي واي حد يجيب فسيرته هتكون عداوته معايا أنا.. بلاش يكون كلام في سيرة الناس همكم.

وبدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، بمعرفة عرب السويركي أن اخيه علي يعمل لدى رباح ابو الدهب والذي يعد الد أعداء السويركي.

وشهدت الحلقة أغنية سنجل لأحمد شيبه، تشير لصدمات عرب السويركي في حنان الغرباوي وأخيه.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.