"حق عرب" يشعل السوشيال ميديا بأحداثه الشيقة فى الجمالية (تحليل بيانات)

يواصل مسلسل "حق عرب" جذب اهتمام الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي بأحداثه المثيرة وعالمه الشعبي الخاص بمنطقة الجماليّة الشهيرة، فمنذ انطلاقته في رمضان هذا العام، أشعل موجة من التفاعل على تويتر وفيسبوك وغيرها من المنصات، حيث يتابع المعجبون بشغف تطورات القصة المحكية حول شخصية "عبد ربه" كبير رجال الجماليّة.

وتثير شخصية "عبد ربه"، الرجل السبعيني الذي يخشاه الجميع، إعجاب المتابعين بما يحمله من هيبة وقوة، فضلًا عن علاقته الخاصة مع شقيقه "عطوة" الذي يطيعه دائمًا، ثم تظهر شخصية "عزت السويركي"، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، الذي يصبح أقرب المقربين إلى "عبد ربه".

وبينما تسير الأحداث في منحى إثارة وتشويق متصاعد، ينتظر المعجبون بفارغ الصبر معرفة مآلات الخيانة التي يكتشفها "عبد ربه" من أحد رجاله الثلاثة المقربين، وهو ما يعد بمزيد من التطورات المثيرة.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم الأربعاء، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

48% يغردون عن "حق عرب"

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي التغريد باللينكات والصور بالنسبة الأكبر خلال اليوم، الأربعاء، والحديث عن مسلسل "حق عرب"، وذلك بنسبة 48.5%، يليها التغريدات المُعاد نشرها بنسبة 47%، ثم بالتساوي التغريدات المكتوبة والردود على التغريدات بنسبة 3%.

"مطروح" الأكثر بحثًا عن "حق عرب"

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 11 مساءً، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال اليوم الماضي، جاءت محافظة مطروح بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الوادي الجديد بموجب 97 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة السويس بموجب 91 عمليات بحث في الدقيقة، ثم محافظة الأقصر بموجب 81 عملية بحث في الدقيقة، وفي المرتبة الأخيرة محافظة شمال سيناء بموجب 77 عملية بحث في الدقيقة.

11 ألف مغرد يتفاعلون مع 248 منشور عن "حق عرب"

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل "حق عرب"، وصل إلى حوالي 199 منشورًا، من 45 حساب وتفاعل معه 11 ألفًا و613 مغرد.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة الكمبيوتر في الصدارة بنسبة 34%، ثم أجهزة الأندرويد بنسبة 28%، ثم أجهزة الأيفون 25%

موعد عرض المسلسل

ويأتي موعد عرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما في التاسعة مساءً، ويعاد في الثانية عشر صباحًا من نفس اليوم، وفي اليوم التالي في تمام الثالثة عصرًا.

كما يعرض على قناة أون في الثانية عشر صباحًا، ويعاد في الخامسة صباحًا وفي الحادية عشر صباحًا من اليوم التالي.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.