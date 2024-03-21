مسلسل حق عرب.. انتحار حنان "الغرباوى" تنهى أحداث الحلقة 10

انتهت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب، بانتحار حنان الغرباوي، أثناء حضور رباح أبو الدهب لطلب يدها من رضا (وفاء مكي) ليتزوجها سرا.

مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب، هجوم ٣ رجال أثناء تخليص عملية بيع آثار بين عرب السويركي وعبد ربه، وآخرين بواسطة الشيخ فهيم، وتحدث مشاجرة، وتنتهي بهجوم البوليس عليهم والجميع يفر هاربا.

مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة مجيء محاسن شقيقة حسنية الداية التي قتلتها وفاء عامر لمنزل الأخيرة لتقيم معها وهذا بتهديدها بأنها تعرف سر أن عرب السويركي هو ابن عبد ربه "رياض الخولي"، وأنها تعلم أن وفاء عامر من قتلت حسنية الداية شقيقتها.

كما شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب، شهامة عرب السويركي ودفاعه عن مؤمن شقيق حنان الغرباوي في الشارع وحمايته من ألسنة الجيران الذين يعايروه بشغل اخته المشبوه.

مسلسل حق عرب

وقال السويركي أمام الجيران: بيت الغرباوي في حمايتي وأي حد يجيب فسيرته هتكون عداوته معايا أنا.. بلاش يكون كلام في سيرة الناس همكم.

وبدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، بمعرفة عرب السويركي أن اخيه علي يعمل لدى رباح ابو الدهب والذي يعد الد أعداء السويركي.

وشهدت الحلقة أغنية سنجل لأحمد شيبه، تشير لصدمات عرب السويركي في حنان الغرباوي واخيه.

وانطلقت منذ قليل الحلقة 10 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

وتواترت الأحداث بالحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، بعد اكتشاف عرب السويركي لعمل حنان المشبوه من خلال النصب على الرجال.

وكشف عملها المشبوه عن طريق أخيه علي الذي صرح به بالمستندات التي تثبت كافة المحاضر التي كانت تقوم بتحريرها ضد ضحيتها الجديدة.

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 10

ليذهب عرب السويركي لحنان غرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

كما شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، زواج سميحة ابنه عبد ربه (رياض الخولي" من جمال عطوة ابن عمها، بحضور العائلة وعرب السويركي وحنان الغرباوي وشقيقها.

مسلسل حق عرب تفاصيل احداث الحلقة ال10

كما شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل حق عرب، بذهاب علي شقيق عرب السويركي، لطلب يد خطيبته من والدها، ليفاجأه الأخير برفض طلبه بسبب اخيه عرب السويركي وتسببه في مشاكل عديدة واتهامه في قضية قتل حسنية الدايه.