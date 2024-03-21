"حنان تلوم والدها وهو يطلب منها السماح".. أهم أحداث الحلقة 10 من حق عرب

“هيجيلي نوم إزاي وأنا مقهورة وسمعتي على كل لسان”.. بهذه الجملة بدأت بها حنان الغرباوي حديثها لوالدها في الحلقة 10 من مسلسل "حق عرب".

مسلسل حق عرب

بينما طلب منها والدها مسامحته لعلمه بتهديد رضا الدائم لها وإجبارها على الخروج معها لإتمام عمليات النصب.

مسلسل حق عرب

بينما وهي تبكي وتلومه، قائلة: “ليه سكت ليه مقلعتش جزمتك وضربتنا وحافظت على شرفك”.

مسلسل حق عرب

وانطلقت منذ قليل الحلقة 10 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما.

وتواترت الأحداث بالحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، بعد اكتشاف عرب السويركي لعمل حنان المشبوه من خلال النصب على الرجال.

وكشف عملها المشبوه عن طريق أخيه علي الذي صرح به بالمستندات التي تثبت كافة المحاضر التي كانت تقوم بتحريرها ضد ضحيتها الجديدة.

ليذهب عرب السويركي لحنان غرباوي ويكشفها ويقوم بضربها على وجهها ويطالبها بالابتعاد عن طريقه وفسخ خطوبته منها.

كما شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حق عرب، زواج سميحة ابنه عبد ربه "رياض الخولي" من جمال عطوة ابن عمها، بحضور العائلة وعرب السويركي وحنان الغرباوي وشقيقها.



أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.